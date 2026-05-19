Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 19 мая

Национальный банк уменьшил валютные курсы на 19 мая, вторник. В итоге курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля увеличился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На вторник, 19 мая, Национальным банк определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7473 белорусского рубля, 1 евро — 3,1970 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8221 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на понедельник, 18 мая, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля увеличился во вторник, 19 мая. Заметнее в сторону увеличения был изменен курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0062 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0047 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0071 белрубля.
