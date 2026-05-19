Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Тимофеев: в РФ уровень бедности многодетных семей снизился в 2,4 раза

В 2020 году показатель составлял 38,1%, а в 2025 году сократился до 16,2%, сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова.

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Уровень бедности многодетных семей в России с 2020 года сократился почти в 2,5 раза — с 38,1% до 16,2% в 2025 году. Об этом рассказал ТАСС кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

«Меняется в лучшую сторону и положение многодетных. Если в 2020 году уровень бедности среди этой группы населения составлял 38,1%, то к 2025 году сократился до 16,2%», — сказал он.

При этом кратно выросла и численность многодетных семей: в 2010 году, по данным Всероссийской переписи населения, которые привел эксперт, таких было 1−1,25 млн, а в конце 2025 — уже около 3,9 млн.

Как отметил Тимофеев, к факторам роста, повлиявшим на ситуацию, опрошенные семьи отнесли господдержку — материнский капитал и его расширение на первого ребенка, региональные выплаты при рождении третьего и последующих детей, программу льготной ипотеки для семей с детьми под 6%, налоговые льготы и т. д.