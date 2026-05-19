Юрист Сбитнев рассказал, что делать при расхождении стоимости и ценника товара

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Покупатель может обратиться к администрации магазина с требованием продать товар по стоимости, указанной на ценнике, если на кассе отображается другая сумма. Об этом ТАСС рассказал преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.
Юрист отметил, что, согласно Закону о защите прав потребителей, продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
«Необходимо сообщить об этом продавцу, указав, что стоимость отличается. Если продавец сам не поправит стоимость при оплате, то необходимо обратиться в администрацию магазина и сообщить о выявленной проблеме, — сказал Сбитнев. — Обычно на практике проблема разницы стоимости товара на ценнике и на кассе разрешается быстро — в пользу покупателя, ведь торговые сети и магазины, особенно крупные, дорожат своей репутацией.».
Он пояснил, что если в добровольном порядке не удалось разрешить проблему и товар уже оплачен, то необходимо зафиксировать с помощью фото и видео цену, которая размещена на ценнике. «Впоследствии необходимо подготовить претензию и направить ее на юридический адрес магазина либо вручить под отметку уполномоченному лицу с требованием о возврате разницы в цене или с требованием о расторжении договора», — добавил юрист.
Сбитнев подчеркнул, что если в течение 10 дней покупателю не поступит ответ или магазин откажется вернуть переплату, то можно обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании разницы стоимости. «Также потребитель может потребовать взыскания морального вреда и штрафа по Закону о защите прав потребителей РФ за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке», — дополнил он.