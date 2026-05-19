Пентагон: НАТО выделило Киеву более $4,8 миллиардов по программе PURL

НАТО и три государства-партнера выделили Киеву более 4,8 миллиарда долларов по программе PURL.

Источник: Аргументы и факты

С момента запуска инициативы PURL, направленной на ускоренные поставки вооружений Украине за счет взносов стран НАТО и партнеров, общий объем выделенных средств превысил 4,8 миллиарда долларов. Такие данные приводятся в отчете генерального инспектора Пентагона, представленном Конгрессу США.

Согласно документу, по состоянию на март участие в программе приняли 24 государства — члена альянса, а также еще три страны-партнера. Все они внесли финансовый вклад в общий механизм поддержки, предназначенный для оперативного обеспечения Киева необходимым вооружением.

Программа PURL была запущена США совместно с НАТО в августе 2025 года. Ее цель заключается в координации и ускорении поставок военной помощи Украине за счет коллективного финансирования со стороны участников инициативы.

Ранее послы стран Евросоюза одобрили выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро, чтобы покрыть финансовые потребности Киева на 2026−2027 годы.

