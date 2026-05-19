Глава ВТО: мировая торговля столкнулась с крупнейшими за 80 лет потрясениями

ТОКИО, 19 мая. /ТАСС/. Мировая торговая система столкнулась с самыми серьезными за последние 80 лет потрясениями из-за тарифных мер администрации президента США Дональда Трампа, некоторых других стран, а также из-за перекрытия Ормузского пролива. Об этом заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала в интервью телеканалу NHK.
«Мировая система торговли столкнулась с самыми серьезными потрясениями за последние 80 лет. Мы наблюдаем последствия тарифных мер США, другие государства-члены также принимают различные меры», — сказала она.
Глава ВТО также выразила особую обеспокоенность в связи с последствиями перекрытия Ормузского пролива, в первую очередь для стран Восточной Азии. «Это очень сильно влияет на мировую торговлю. Одна пятая всех мировых поставок энергоносителей проходит через Ормузский пролив, что делает его особенно важным, главным образом для Восточной Азии», — добавила она.
Нгози Оконджо-Ивеала обратила внимание, что потрясения, с которыми столкнулась мировая торговля, связаны, в том числе, с тем, что система ВТО не была реформирована и не смогла адаптироваться к изменениям. Однако, добавила глава организации, три четверти мировой торговли по-прежнему осуществляются на основе принципов ВТО.
Глава ВТО неоднократно заявляла о необходимости реформы организации, в частности системы консенсуса, требующей единогласного одобрения всех членов для принятия решений. По ее словам, этот механизм серьезно замедляет процесс выработки решений.