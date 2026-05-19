В России предложили создать "энергорубль" для платы за электроэнергию

САМАРА, 19 мая. /ТАСС/. Ученые из Тольятти и Нальчика предложили идею создания «энергорубля» — цифровой валюты для расчетов за электроэнергию. Построенная математическая модель демонстрирует выгоду изобретения для государства, бизнеса и потребителей, сообщили ТАСС в пресс-службе Тольяттинского государственного университета.
«Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) и Тольяттинского государственного университета (ТГУ) предложили объединить цифровые платежи и энергосбережение. “Энергорубль” — особая цифровая валюта, привязанная не к деньгам, а к реально потраченному электричеству и теплу. Это не замена обычным рублям, а новый способ расчетов за коммунальные услуги и энергию для бизнеса», — рассказали в вузе.
Ученые предлагают разрешить использовать цифровой рубль, который уже тестируют российские банки, в энергосервисных договорах. Суть идеи в привязке цифрового рубля к стоимости определенного объема энергии. Авторы исследования предлагают объединить энергетические и финансовые потоки через «умный» энергосервисный контракт (ЭСК). При этом платежи будут проходить через смарт-контракты — компьютерные программы, которые следят за сделкой и переводят деньги, когда услуга оказана.
Стоимость энергии окажется привязанной к реальному потреблению, а не к изменениям курсов валют или биржевых показателей. По расчету авторов, такой подход позволит снизить энергопотребление в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве до 30%. «Энергорубль» — это как «умная» копилка. Вы платите за конкретную мощность. И курс такой валюты стабилен", — поясняет профессор института финансов, экономики и управления (ИФЭиУ) ТГУ, доктор экономических наук Людмила Глухова.
Ученые смоделировали цифровую копию энергокомпании, на которой проанализировали порядок расчетов в зависимости от того, кто является плательщиком — большой завод или многоквартирный дом. В ТГУ отмечают, что построенная математическая модель оценки доходности энергосервисных договоров на базе цифрового рубля доказывает, что предложенная система выгодна государству, бизнесу и частным потребителям. Ученые считают, что система должна быть полезна управляющим компаниям и организациям жилищно-коммунального хозяйства, промышленным предприятиям, которые смогут сократить затраты на энергию, и гражданам, для которых счета станут более понятными.