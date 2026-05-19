Эксперт Гукасова рассказала, когда можно начинать формировать будущую пенсию

Официально трудоустроиться с письменного согласия родителей можно с 14 лет, отметила директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии.

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Начать формировать свою будущую пенсию можно с подросткового возраста — с 14 лет. Об этом сообщила ТАСС директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии, кандидат экономических наук, доцент Нина Гукасова.

«Начать формировать пенсию можно уже с 14 лет», — сказала она.

Ключевой способ — это официальное трудоустройство. Эксперт подчеркнула, что по закону заключать трудовой договор можно с лицами, которым исполнилось 16 лет. Однако с письменного согласия одного из родителей (попечителя) на работу могут устроиться и 14-летние.

Гукасова уточнила, что работа должна быть легкой, а также организованной в свободное от учебы время и не причиняющего вреда здоровью.

С момента официального трудоустройства на подростка начинает распространяться обязательное пенсионное страхование, добавила эксперт.