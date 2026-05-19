Kyodo: премьер Японии обсудит в Республике Корея сотрудничество в энергетике

ТОКИО, 19 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на встрече с президентом Республики Корея Ли Чжэ Меном намерена обсудить сотрудничество в области энергетики. Об этом она заявила перед вылетом из Токио.
«Я хотела бы обсудить конкретные пути сотрудничества в энергетической сфере», — привело ее слова агентство Kyodo.
Кроме того, Такаити намерена обсудить сотрудничество Токио и Сеула в «сложной стратегической обстановке, включая ситуацию на Ближнем Востоке» и в Азии. Среди вопросов, которые могут затронуть лидеры двух стран, также ситуация вокруг ограничений Китая на экспорт редкоземельных элементов и ситуация вокруг КНДР.
Ранее газета Nikkei сообщила, что Такаити и Ли Чжэ Мен могут договориться о создании совместных запасов нефти. Для этого, как отмечалось, может быть использована ранее объявленная японским правительством программа поддержки стран Юго-Восточной Азии в обеспечении энергоресурсов.