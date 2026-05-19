Nikkei: Токио и Сеул могут договориться о совместных запасах нефти

Отмечается, что возможные соглашения вписываются в инициативу Токио по поддержке стран Юго-Восточной Азии в обеспечении энергоресурсами. В рамках этой программы предполагается финансовая и техническая помощь, в том числе содействие компаниям, закупающим нефть вне ближневосточного региона. Япония и Южная Корея намерены координировать усилия как в инвестиционной, так и в технологической составляющей создания запасов.