Nikkei: Токио и Сеул могут договориться о совместных запасах нефти

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент Республики Корея Ли Чжэ Мён могут договориться о сотрудничестве в области энергетики.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент Республики Корея Ли Чжэ Мён могут обсудить расширение сотрудничества в энергетической сфере, включая создание совместных резервов нефти. По данным газеты Nikkei, такие договоренности могут быть достигнуты в ходе визита главы японского правительства в Сеул.

Отмечается, что возможные соглашения вписываются в инициативу Токио по поддержке стран Юго-Восточной Азии в обеспечении энергоресурсами. В рамках этой программы предполагается финансовая и техническая помощь, в том числе содействие компаниям, закупающим нефть вне ближневосточного региона. Япония и Южная Корея намерены координировать усилия как в инвестиционной, так и в технологической составляющей создания запасов.

Обе страны также заинтересованы в обеспечении стабильных поставок нафты в государства Юго-Восточной Азии, где сосредоточены крупные мощности нефтехимической промышленности, включая производство медицинских изделий.

Кроме того, ожидается, что лидеры обсудят актуальные внешнеполитические вопросы, в том числе недавние действия США в регионе, на фоне стремления Токио и Сеула активизировать самостоятельное взаимодействие без прежней посреднической роли Вашингтона.

Ранее сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке начал оказывать негативное влияние на сырьевой рынок Японии, вызвав перебои с поставками нафты.

«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
