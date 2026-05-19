Лидер Кубы назвал преступным указ США о запрете продажи топлива острову

Президент Кубы отметил также, что «в руководстве [Коммунистической] партии, государства и правительства Кубы, ее военных учреждений ни у кого нет активов или имущества, подлежащих защите в рамках юрисдикции США». «Правительство Соединенных Штатов прекрасно это знает; настолько, что даже не имеет доказательств», — подчеркнул он. Диас-Канель отметил также, что «антикубинская риторика ненависти пытается создать иллюзию, что такие активы существуют, чтобы оправдать эскалацию своей тотальной экономической войны». «Именно поэтому мы будем продолжать самым решительным и энергичным образом осуждать геноцидное эмбарго, целью которого является задушить наш народ», — подчеркнул лидер республики.