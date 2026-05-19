Лидер Кубы назвал преступным указ США о запрете продажи топлива острову

«Исполнительный указ, преследующий и угрожающий третьим странам, желающим продавать топливо на Кубу, который расширяет [торгово-экономическую] блокаду [США в отношении карибской республики] до небывалого уровня, наказывая компании, желающие инвестировать в [экономику] Кубы или просто поставлять нам товары первой необходимости, такие как продукты питания, лекарства, средства гигиены и другие, является аморальным, незаконным и преступным», — написал он в X. «Коллективное наказание, которому подвергается кубинский народ, является актом геноцида, — подчеркнул Диас-Канель. — Он должен быть осужден международными организациями, а его инициаторы должны быть привлечены к ответственности».
Президент Кубы отметил также, что «в руководстве [Коммунистической] партии, государства и правительства Кубы, ее военных учреждений ни у кого нет активов или имущества, подлежащих защите в рамках юрисдикции США». «Правительство Соединенных Штатов прекрасно это знает; настолько, что даже не имеет доказательств», — подчеркнул он. Диас-Канель отметил также, что «антикубинская риторика ненависти пытается создать иллюзию, что такие активы существуют, чтобы оправдать эскалацию своей тотальной экономической войны». «Именно поэтому мы будем продолжать самым решительным и энергичным образом осуждать геноцидное эмбарго, целью которого является задушить наш народ», — подчеркнул лидер республики.
Администрация США 1 мая приняла дополнительные ограничительные меры — исполнительный указ, который устанавливает вторичные санкции в энергетическом секторе в отношении стран, которые намерены поставлять топливо в карибскую республику.
18 мая Вашингтон принял новый пакет санкций в отношении Кубы. В санкционные списки внесли несколько кубинских должностных лиц, включая двух министров, председателя парламента, а также разведывательное управление республики. Об этом сообщило Министерство финансов США. Кубинское правительство пока не выступило с заявлениями в этой связи.