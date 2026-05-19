В ГД предложили дать работающим пенсионерам дополнительный отпуск

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесет в Думу проект закона, которым предлагается ввести для работающих пенсионеров ежегодный оплачиваемый отпуск не менее трех дней. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.
Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. «Работающим пенсионерам по старости (по возрасту) предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка и который не может быть менее трех календарных дней», — говорится в тексте проекта.
По мнению авторов, в РФ сокращается число трудоспособных граждан, и пенсионеры приобретают значение для экономики страны — их активно привлекают на должности, требующие опыта, и на низкоквалифицированный труд. Введение оплачиваемого отпуска поможет оказать материальную помощь желающим трудиться пенсионерам, а также даст им время на восстановление здоровья, считают депутаты.