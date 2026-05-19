Эксперт Давыдова: Россия стала первой страной, законодательно регулирующей ИИ

«Мы — первая страна, которая вообще начала описывать, что такое искусственный интеллект с точки зрения ответственности. Нигде в мире пока не оформлен федеральный закон. Мы первые, кто в нашем федеральном законе о ВАТС (комплексный проект федерального закона “О высокоавтоматизированных транспортных средствах” — прим. ТАСС), который сейчас уже на стадии согласования правительства, описали эту технологию. Поэтому тут мы можем предлагать и нормативные даже регулирования, как это быстро сделать и внедрить в экономику любой страны, и конкретные технологии. Я знаю, что наши российские компании уже сейчас выходят на рынки и Исламского мира, предлагая наши беспилотные технологии», — рассказала она.