Эксперт Давыдова: Россия стала первой страной, законодательно регулирующей ИИ

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Россия стала первой страной мира, которая занялась законодательным регулированием ответственности в сфере беспилотных технологий и искусственного интеллекта. Об этом ТАСС сообщила директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», советник министра транспорта РФ Полина Давыдова.
«Мы — первая страна, которая вообще начала описывать, что такое искусственный интеллект с точки зрения ответственности. Нигде в мире пока не оформлен федеральный закон. Мы первые, кто в нашем федеральном законе о ВАТС (комплексный проект федерального закона “О высокоавтоматизированных транспортных средствах” — прим. ТАСС), который сейчас уже на стадии согласования правительства, описали эту технологию. Поэтому тут мы можем предлагать и нормативные даже регулирования, как это быстро сделать и внедрить в экономику любой страны, и конкретные технологии. Я знаю, что наши российские компании уже сейчас выходят на рынки и Исламского мира, предлагая наши беспилотные технологии», — рассказала она.
Ранее Минтранс РФ представил проект федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах, предлагающий установить единые правила для всех представителей рынка, определив права и обязанности участников регулирования, а также перевести эксплуатацию беспилотного транспорта из экспериментального режима в порядок правового регулирования на дорогах общего пользования. Документ установит требования к операторам и к системе операторского контроля, а также определит порядок допуска ВАТС на автомобильные дороги Российской Федерации.