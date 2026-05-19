Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия потеряла четверть прямых зарубежных рейсов к лету 2026 года

Летом 2026 года россияне смогут улететь без пересадок в три десятка стран.

Летом 2026 года россияне смогут улететь без пересадок в три десятка стран. Как подсчитали в АТОР, это на 25% меньше, чем было зимой.

Еще зимой прямые рейсы выполнялись почти в 43 страны. Но к лету часть направлений исчезла из расписания. Причинами стали сезонное сокращение полетов, проблемы с топливом, ситуация на Ближнем Востоке и другие геополитические факторы.

Если восстановят рейсы в Саудовскую Аравию, прямое авиасообщение сохранится с Абхазией, Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Вьетнамом, Грузией, Египтом, Индией, Индонезией, Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, Мальдивами, Марокко, Монголией, ОАЭ, Оманом, Сербией, Таджикистаном, Таиландом, Турцией, Узбекистаном и рядом других стран.

При этом далеко не все направления подходят для обычного туристического отдыха. С марта нельзя продавать пакетные туры в Израиль, Иран, Катар, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Афганистан и Ирак также почти не интересуют туристов. В итоге для массового отдыха россиянам доступны примерно полтора десятка стран.

Из летнего расписания исчезли Куба и Венесуэла. Полеты туда отменили из-за топливного и геополитического кризиса. Из-за ситуации на Ближнем Востоке прекратились рейсы в Кувейт и Бахрейн. Также весной пропали прямые перелеты в Алжир.

С мая прекратились и рейсы на Сейшелы. Однако это сезонная пауза, осенью направление обещают вернуть.

Часть маршрутов работает только зимой. Это касается, например, Шри-Ланки, Филиппин и Малайзии. Не исключено, что они снова появятся в зимнем расписании.

При этом спрос на зарубежные поездки у россиян не падает. За первые четыре месяца 2026 года международный пассажиропоток вырос почти на 9% и достиг 4,4 млн человек.

Эксперты считают, что летом россияне продолжат активно летать за границу, несмотря на сокращение числа прямых рейсов.

Читайте также: Сверхзвуковой самолет — Минпромторг РФ назвал сроки испытаний.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше