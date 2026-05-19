Россия потеряла четверть прямых зарубежных рейсов к лету 2026 года

Летом 2026 года россияне смогут улететь без пересадок в три десятка стран. Как подсчитали в АТОР, это на 25% меньше, чем было зимой.
Еще зимой прямые рейсы выполнялись почти в 43 страны. Но к лету часть направлений исчезла из расписания. Причинами стали сезонное сокращение полетов, проблемы с топливом, ситуация на Ближнем Востоке и другие геополитические факторы.
Если восстановят рейсы в Саудовскую Аравию, прямое авиасообщение сохранится с Абхазией, Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Вьетнамом, Грузией, Египтом, Индией, Индонезией, Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, Мальдивами, Марокко, Монголией, ОАЭ, Оманом, Сербией, Таджикистаном, Таиландом, Турцией, Узбекистаном и рядом других стран.
При этом далеко не все направления подходят для обычного туристического отдыха. С марта нельзя продавать пакетные туры в Израиль, Иран, Катар, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Афганистан и Ирак также почти не интересуют туристов. В итоге для массового отдыха россиянам доступны примерно полтора десятка стран.
С мая прекратились и рейсы на Сейшелы. Однако это сезонная пауза, осенью направление обещают вернуть.
Часть маршрутов работает только зимой. Это касается, например, Шри-Ланки, Филиппин и Малайзии. Не исключено, что они снова появятся в зимнем расписании.
При этом спрос на зарубежные поездки у россиян не падает. За первые четыре месяца 2026 года международный пассажиропоток вырос почти на 9% и достиг 4,4 млн человек.
Эксперты считают, что летом россияне продолжат активно летать за границу, несмотря на сокращение числа прямых рейсов.
