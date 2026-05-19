В ГД рассказали, что получат самозанятые от преференций на цифровых платформах

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Самозанятые, которые оплачивают добровольные взносы в Социальный фонд России (СФР), смогут получить прямую денежную отдачу, если они работают через маркетплейсы, агрегаторы такси, сервисы доставки и подобные площадки, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»), комментируя соответствующее постановление правительства РФ.
С 1 октября 2026 года и до 1 октября 2032 года такие площадки обязаны вернуть каждому партнеру-исполнителю не менее 2,9% от его дохода, полученного через платформу за предыдущий календарный месяц, пояснил он. «Получается встречный механизм, при котором площадка возвращает исполнителю ровно ту долю заработка, которая по своей экономической природе соответствует страховому отчислению», — отметил депутат.
С 2026 года плательщик НПД может добровольно вступить в правоотношения с СФР по обязательному пенсионному страхованию, минимальный годовой взнос на 2026 год составляет 71 525,52 ₽ и дает один год стажа и около 1,03 пенсионного коэффициента, а по временной нетрудоспособности ежемесячный платеж равен 1 344 или 1 920 рублей в зависимости от выбранной страховой суммы 35 или 50 тысяч рублей, напомнил Говырин. «Право на пособие возникает через шесть месяцев уплаты взносов. Кроме того, есть компенсация от площадки, которая частично перекрывает эти расходы», — указал он.
Форму преференции выбирает сама площадка: это могут быть скидки на услуги площадки, снижение комиссии, рекламные бонусы, продвижение карточек товаров, оплата платных сервисов, прямая компенсация части страхового взноса, перечислил парламентарий. «Для курьера или водителя такси — это рост чистой выручки, для продавца на маркетплейсе — сокращение издержек на продвижение и логистику. Цифра 2,9% от месячного оборота при типичном доходе самозанятого в 60−80 тысяч рублей дает от 1 740 до 2 320 рублей в месяц, что в большинстве случаев покрывает добровольный взнос по программе временной нетрудоспособности и в связи с материнством полностью и заметную часть пенсионного взноса», — считает Говырин.
Расходы платформы при этом не превращаются в новый налог: это встречное поощрение за документально подтвержденную уплату взносов в СФР, поэтому преференция не повышает фискальную нагрузку и встраивается в существующие маркетинговые бюджеты площадок, полагает депутат.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее минимальный объем преференций для самозанятых граждан, которые работают через посреднические цифровые платформы и добровольно участвуют в программах пенсионного, социального и медицинского страхования, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.