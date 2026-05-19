Superjob: подработка есть у каждого четвертого работающего россиянина

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Каждый четвертый работающий гражданин России имеет подработку. Это следует из исследования Superjob, которое есть в распоряжении ТАСС.
Также из материалов следует, что половина опрошенных не имеют подработки, однако хотели бы ее найти. Дополнительным заработком не интересуются 26% респондентов.
Как оказалось, чаще всего дополнительную работу имеют россияне в возрасте 25−35 лет (29%), реже — молодежь до 25 лет (19%), сообщается в исследовании.
Опрос проводился с 1 по 6 мая 2026 года, участие приняли 2,5 тыс. опрошенных.