В ГД рассказали, как обезопасить себя при покупке жилья в 2026 году

«В суде могут заявить, что продавец в момент сделки не понимал значение своих действий, и принести медицинские справки. Покупателю нужно заранее собирать свою защиту. Лучше проводить сделку у нотариуса, брать свежие справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, фиксировать, что продавец сам ведет переговоры, понимает цену, порядок расчетов и последствия продажи. В договоре стоит прямо указать, что продавец действует добровольно, получил проект заранее, понимает сумму и подтверждает отсутствие давления третьих лиц», — пояснил Гаврилов.