В ГД рассказали, как обезопасить себя при покупке жилья в 2026 году

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. При покупке квартиры в 2026 году покупателям необходимо тщательно проверять документы и условия сделки, а начинать следует с получения свежей выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) через официальный сервис. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).
По его словам, нельзя полагаться на документы, присланные продавцом или риелтором в виде PDF-файлов, фотографий или скриншотов.
Гаврилов предупредил, что в поддельных выписках мошенники могут менять сведения о собственнике, скрывать ипотеку, аресты и запреты, сохраняя при этом внешний вид настоящего документа. «Проверять нужно кадастровый номер, адрес, площадь, правообладателя, дату регистрации права, наличие ограничений и историю переходов права. QR-код должен вести на официальный сервис проверки, электронная подпись должна проходить проверку, сведения в файле и в сервисе должны совпадать до мелочей», — уточнил он.
Отдельное внимание, по словам парламентария, необходимо уделять состоянию продавца. Он пояснил, что после сделки в суде могут появиться заявления о том, что продавец якобы не осознавал значение своих действий.
«В суде могут заявить, что продавец в момент сделки не понимал значение своих действий, и принести медицинские справки. Покупателю нужно заранее собирать свою защиту. Лучше проводить сделку у нотариуса, брать свежие справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, фиксировать, что продавец сам ведет переговоры, понимает цену, порядок расчетов и последствия продажи. В договоре стоит прямо указать, что продавец действует добровольно, получил проект заранее, понимает сумму и подтверждает отсутствие давления третьих лиц», — пояснил Гаврилов.
Одним из самых опасных рисков депутат назвал занижение стоимости квартиры в договоре. Он привел пример: если квартира фактически стоит 18 млн рублей, а в договоре указано 11 млн рублей, то при оспаривании сделки покупатель сможет гарантированно требовать возврата только этой суммы.
«Оставшиеся 7 млн превращаются в отдельный спор, где нужны расписки, банковские следы и возможность взыскать деньги с человека, у которого их уже может не быть. Еще опаснее выглядит схема, когда разницу оформляют как оплату мебели, ремонта или “неотделимых улучшений”, — отметил он.
По словам Гаврилова, аналогичные риски возникают, если часть стоимости жилья оформляется отдельной распиской за ремонт, технику или иные услуги.
«Если сделку признают недействительной, продавец будет возвращать цену квартиры по договору, а судьба этих 9 млн станет отдельным судебным спором. Покупателю придется доказывать, что это была часть реальной цены квартиры, а не самостоятельная бытовая договоренность. Поэтому вся сумма должна быть в договоре, расчет — через банк, без наличных “после регистрации” и без серых расписок за выдуманные улучшения», — подчеркнул депутат.
Дистанционные сделки требуют осторожности.
Гаврилов также предупредил о рисках при покупке жилья в новостройках. По его словам, насторожить должны предложения заменить договор долевого участия (ДДУ) предварительным договором, инвестиционным соглашением, займом, векселем или иной схемой.
«Если менеджер говорит “ДДУ потом”, “эскроу нам не нужен”, “напрямую дешевле”, “так покупают все”, покупателя уводят из защищенной схемы. Деньги могут уйти напрямую застройщику, требование может не получить нормальную регистрацию, при банкротстве покупатель рискует оказаться обычным кредитором», — рассказал депутат.
Отдельно депутат обратил внимание на опасности дистанционных сделок. По его словам, мошенники могут использовать дипфейки, а также получать паспортные данные через фальшивую аренду жилья, анкеты и переписку.
«С незнакомым продавцом лучше настаивать на личной встрече, нотариусе, банковском расчете и проверке полномочий. Пять сигналов опасности выглядят так: срочная скидка только сегодня, цена ниже рынка, продавец прячется за посредником, бумаги дают только сканами, предоплату просят по ссылке. Ссылка из мессенджера на “бронь” или “безопасный платеж” для квартиры должна сразу останавливать переговоры», — заключил Гаврилов.