Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан в I квартале увеличил импорт шоколада из России на 11%

Объем поставок составил почти 15,5 тыс. тонн, следует из данных Бюро национальной статистики республики.

АСТАНА, 19 мая. /ТАСС/. Казахстан в январе-марте 2026 года нарастил импорт шоколада и продуктов, содержащих какао, из России на 11% — до почти 15,5 тыс. тонн, следует из данных Бюро национальной статистики республики, которые проанализировал ТАСС.

Согласно данным бюро, в аналогичном периоде 2025 года поставки таких товаров составляли 13,9 тыс. тонн. При этом импорт кондитерских изделий из РФ без содержания какао сократился на 8,8% в январе-марте 2026 года — до порядка 5 тыс. тонн, в 2025 году в I квартале они составляли почти 5,5 тыс. тонн.

Поставки сахара из России в I квартале 2026 года сократились примерно на 29% — до 115 тыс. тонн, в 2025 году в том же периоде они составляли почти 163 тыс. тонн.