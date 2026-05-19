Казахстан в I квартале увеличил импорт шоколада из России на 11%

АСТАНА, 19 мая. /ТАСС/. Казахстан в январе-марте 2026 года нарастил импорт шоколада и продуктов, содержащих какао, из России на 11% — до почти 15,5 тыс. тонн, следует из данных Бюро национальной статистики республики, которые проанализировал ТАСС.
Согласно данным бюро, в аналогичном периоде 2025 года поставки таких товаров составляли 13,9 тыс. тонн. При этом импорт кондитерских изделий из РФ без содержания какао сократился на 8,8% в январе-марте 2026 года — до порядка 5 тыс. тонн, в 2025 году в I квартале они составляли почти 5,5 тыс. тонн.
Поставки сахара из России в I квартале 2026 года сократились примерно на 29% — до 115 тыс. тонн, в 2025 году в том же периоде они составляли почти 163 тыс. тонн.