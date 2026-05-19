Продажи черной икры в России упали более чем на 20%

Эксперты отмечают, что покупатели все чаще выбирают красную икру и более бюджетные аналоги. Продажи красной икры за год выросли на 73% в натуральном выражении, а ее доля в денежном обороте категории увеличилась с 12% до 17%. Росту спроса способствовало увеличение производства после успешной путины 2025 года: вылов горбуши вырос на 63%, что позволило снизить стоимость наиболее массовой красной икры на 14%, до 9,1 тыс. руб. за килограмм.