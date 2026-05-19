«Каражыра» уличили в установлении монопольно высоких цен на уголь в области Абай

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по области Абай завершил расследование в отношении АО «Каражыра». В ходе расследования установлен факт установления монопольно высоких цен при оптовой реализации коммунально-бытового угля. Так, в первом полугодии 2022 года компания, занимавшая доминирующее положение на рынке оптовой реализации коммунально-бытового угля, злоупотребила своим положением, установив монопольно высокую цену на товар, что является нарушением законодательства в области защиты конкуренции, — говорится в сообщении во вторник.