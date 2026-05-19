В Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного газа еще на полгода

Так, вводится запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, за исключением:
вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта на недропользование; вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском и Кашаганском месторождении, на основании международных договоров РК; транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами РК; вывозимых в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК.
Приказ вводится в действие с 14 мая 2026 года.
Запрет на вывоз из Казахстана сжиженного нефтяного газа продлевается с 2025 года. В частности, он был продлен с 14 ноября 2025 года.