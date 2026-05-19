Омичам рассказали, у кого в стране самые большие пенсии

Максимальный размер среднего пенсионного обеспечения лётчиков-испытателей в апреле 2026 года превысил 1 миллион рублей. Самые высокие выплаты зафиксированы в Республике Марий Эл — в среднем 1 085 706 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда.
В Ставропольском крае лётчики-испытатели получают в среднем 313 600 рублей. Более 200 000 рублей начисляют специалистам в Республике Коми, Удмуртии, Ханты-Мансийском автономном округе, Бурятии, Чукотке, а также в Воронежской, Томской и Сахалинской областях.
В среднем по России пенсионное обеспечение лётчиков-испытателей в апреле составило 174 100 рублей.