Омичам рассказали, у кого в стране самые большие пенсии

Самые большие пенсии в стране получают лётчики-испытатели.

Источник: Om1 Омск

Максимальный размер среднего пенсионного обеспечения лётчиков-испытателей в апреле 2026 года превысил 1 миллион рублей. Самые высокие выплаты зафиксированы в Республике Марий Эл — в среднем 1 085 706 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда.

В Ставропольском крае лётчики-испытатели получают в среднем 313 600 рублей. Более 200 000 рублей начисляют специалистам в Республике Коми, Удмуртии, Ханты-Мансийском автономном округе, Бурятии, Чукотке, а также в Воронежской, Томской и Сахалинской областях.

В среднем по России пенсионное обеспечение лётчиков-испытателей в апреле составило 174 100 рублей.