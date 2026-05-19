Производительность труда в Казахстане выросла: что происходит с зарплатами

При этом реальная заработная плата в стране по итогам 2025 года «ушла в минус». По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, её индекс за январь-декабрь 2025 года составил 98,6%, то есть фактически покупательная способность зарплат казахстанцев уменьшилась на 1,4%.
В идеале рост зарплаты должен напрямую зависеть от роста производительности труда. То есть при росте производительности казахстанцы должны были ощутить и реальную добавку покупательной способности зарплате. Но этого не произошло из-за высокой инфляции. И такая ситуация длится уже не первый год. Судя по цифрам БНС, с 2023 года связь между этими индикаторами в РК стала менее выраженной.
Показатели производительности труда подтверждают сырьевую направленность экономики страны. Согласно данным БНС, при среднем по экономике показателе производительности труда в 14,8 млн тг на одного занятого самой высокой планки индикатор в прошлом году достиг именно в горнодобывающем секторе (64,7 млн тг на одного работника). При этом индекс производительности труда в данном секторе не был максимальным. За 2025 год он составил 105,8% (причем индекс реальной заработной платы также был ниже 100%).
Показатели производительности труда и её увеличения, завязанные на коммодитиз и объёмах добычи, в случае Казахстана и нашей сырьевой экономики не отражают реальное повышение эффективности труда работника в единицу времени.
Это отлично видно по тем отраслям экономики, в которых нет чёткой нормы выработки и которые не завязаны на добывающую сферу. Например, по социальной сфере и многим видам услуг. Как раз в этих секторах производительность в прошлом году не росла, а, напротив, падала. Например, в образовании производительность труда снизилась в сравнении с 2024 годом на 1,1%, в здравоохранении — на 3,2%, в экспертной деятельности — на 6,7%.
Был ли при этом в данных сферах рост реальной зарплаты? Тоже нет. Покупательная способность зарплат в образовании в январе-декабре 2025 года снизилась на 4,1%, в здравоохранении — на 4,5%, в экспертной деятельности — на 2,2%.
В целом, такую картину, к сожалению, нельзя назвать позитивной практически ни с какой стороны.
В региональном разрезе производительность труда также имеет дисбаланс, точнее даже сказать — перекос. Самым высоким этот показатель, согласно данным БНС, в прошлом году был в Атырауской области (40,3 млн тг на одного работника), что в 2,7 раза выше, чем в среднем по экономике (14,8 млн тг на одного занятого). Лидерство объясняется исключительно ресурсной направленностью экономики региона. Аналогичная ситуация наблюдается и в промышленной Улытауской области, которая в прошлом году находилась на второй позиции по абсолютному показателю производительности труда (29,5 млн тг). Высокие цифры были также в Алматы (28,4 млн тг) и Астане (21,2 млн тг), что объяснимо общим уровнем экономического развития мегаполисов.
Самая низкая производительность труда в прошлом году отмечалась в Туркестанской (5,1 млн тг), Жамбылской (5,6 млн тг), Алматинской и Жетысуской (по 6,8 млн тг) областях. Их объединяет не только минимальный уровень производительности, но и более заметный рост её индекса.
Производительность труда — это один из индикаторов, который демонстрирует развитие экономики, человеческого потенциала и уровня жизни населения. По этому показателю наша страна не входит ни в первые 30, ни даже в первые 50 стран мира. Согласно данным Международной организации труда (МОТ), в ноябре 2025 года Казахстан занимал 54-е место в списке 194 стран мира по производительности труда в расчёте на отработанный час. Этот индикатор основан на объёме произведённого ВВП по паритету покупательной способности в ценах 2021 года. Так, в Казахстане этот показатель в конце прошлого года был равен 43,8 долл. США.
Такой результат далёк от показателей развитых стран мира. Лидирующие позиции в рейтинге занимают Ирландия (167,6 долл. США) и Люксембург (165,3 долл. США), демонстрируя высочайшую эффективность труда благодаря развитой ИТ-инфраструктуре и благоприятному инвестиционному климату. В первую пятёрку также входят Нормандские острова (150,5 долл. США), Гайана (146,5 долл. США) и Норвегия (129,2 долл. США), где высокая производительность во многом обусловлена добычей природных ресурсов и развитой нефтегазовой отраслью. Заметные показатели демонстрируют и другие развитые страны: Нидерланды (94,5 долл. США), Соединённые Штаты Америки (84,8 долл. США) и Германия (84,3 долл. США).
У крупных стран СНГ более скромные результаты: Россия находится на 53-м месте с показателем 44,8 долл. США, Беларусь — на 70-м месте (33 долл. США). Значительно ниже показатели у стран Центральной Азии: Туркмения демонстрирует результат 28,3 долл. США, Узбекистан — 15 долл. США, Таджикистан и Кыргызстан показывают близкие значения — 10,9 и 10,74 долл. США соответственно. Такая существенная разница в показателях отражает не только уровень экономического развития стран, но и степень автоматизации производства, качество трудовых ресурсов и эффективность использования современных технологий в различных регионах мира.