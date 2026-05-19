Производительность труда в Казахстане выросла: что происходит с зарплатами

Производительность труда — это один из индикаторов, который демонстрирует развитие экономики, человеческого потенциала и уровня жизни населения. По этому показателю наша страна не входит ни в первые 30, ни даже в первые 50 стран мира. Согласно данным Международной организации труда (МОТ), в ноябре 2025 года Казахстан занимал 54-е место в списке 194 стран мира по производительности труда в расчёте на отработанный час. Этот индикатор основан на объёме произведённого ВВП по паритету покупательной способности в ценах 2021 года. Так, в Казахстане этот показатель в конце прошлого года был равен 43,8 долл. США.