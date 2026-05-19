«КазТрансОйл» в апреле нарастил поставки нефти в Усть-Лугу более чем вдвое

В марте в направлении Усть-Луги «КазТрансОйл» отгрузила 100 тыс. т нефти с месторождения Тенгиз. Всего в апреле компания поставила 477 тыс. т нефти. Кроме того, в апреле «КазТрансОйл» сохранила темпы транзита российской нефти в Китай на уровне 984 тыс. т нефти. Пресс-служба отметила, что за первый квартал казахстанская компания перевалила в систему КТК 1,33 млн т нефти.