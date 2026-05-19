С 1 мая налоговая списывает долги и пени автоматически

С 1 мая 2026 года в России вступил в силу ряд изменений, которые касаются кошелька и прав граждан. Налоговая служба автоматически спишет физическим лицам долги по налогам до 500 рублей и пени до 10 тысяч рублей — если истек срок их взыскания.
Проверить, есть ли у вас такие долги, можно в личном кабинете на сайте ФНС или на Госуслугах. Важно: долги по ЖКХ под это списание не подпадают — там другой механизм.
Застройщиков снова начали штрафовать за просрочку сдачи квартир. Это возобновление защиты прав дольщиков, которая ранее была приостановлена. Расширилась система маркировки «Честный знак». Теперь она распространяется на стройматериалы — цемент и шпаклевку, электронику — смартфоны и ноутбуки, а также на некоторые продукты питания, в частности круассаны.
Цель — борьба с контрафактом. При покупке дорогостоящих товаров из этих категорий стоит проверять маркировку через приложение, пишет «Файнманомика».
