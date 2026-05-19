МТС представила аэромобильные комплексы для обеспечения связи в труднодоступных районах

МТС представила аэромобильный комплекс связи на базе автомобиля с установленным на беспилотном летательном аппарате телеком-оборудованием LTE/5G «ИРТЕЯ». К началу 2028 года МТС планирует построить для своих филиалов в различных регионах страны несколько десятков таких комплексов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
МТС первой из телекоммуникационных операторов связи России продемонстрировала аэромобильный комплекс связи (АМКС) с использованием летательного аппарата привязного типа — гексакоптера, базовой станцией LTE/5G российского производства «ИРТЕЯ» и полноприводного легкого автофургона «ГАЗ Соболь NN 4×4».
Комплекс предназначен для обеспечения связью и скоростным интернетом в малонаселённых и удалённых районах — на лесозаготовках, горнодобывающих участках, стойбищах, при ликвидации последствий паводков и пожаров, проведении поисково-спасательных операций и организации массовых мероприятий вдали от цивилизации. Решение также позволит разворачивать выделенные технологические сети Private LTE/5G для промышленных предприятий, чьи площадки находятся в труднодоступной местности.
Приводится комплекс в рабочее состояние силами всего двух специалистов за 30 минут практически в любом месте, куда способен проехать полноприводный автомобиль. Удерживаемый тросом гексакоптер несёт на себе радиомодуль с антенной и может трое суток обеспечивать с высоты 100−200 метров уверенное радиопокрытие в радиусе 10−15 километров независимо от рельефа — будь то горы, лес или равнина.
В автофургоне располагается оператор, управляющий летательным аппаратом и оборудованием связи, блок управления базовой станцией, который соединяется с радиомодулем оптическим кабелем, а также бензиновый генератор, питающий всю систему. Связь с опорной сетью оператора идёт через спутник или оптоволоконную линию.
Аэромобильный комплекс связи, который был представлен на ЦИПР 2026, оборудован серийной базовой станцией 4G/5G, разработанной и производимой российским телекоммуникационным вендором ООО «ИРТЕЯ». В ходе тестов оборудование, установленное на гексакоптере, обеспечивало в стандарте 5G скорость передачи данных до 1,2 Гбит/сек.
— МТС первая среди российских телеком-операторов начала работать над программой испытаний различных типов летательных аппаратов в качестве платформ для предоставления услуг связи. В марте в Саратовской области мы провели успешный запуск аэростата с базовой станцией, а уже сегодня представляем участникам форума аэромобильный комплекс связи — готовое к использованию коммерческое решение для быстрого развертывания мобильной связи практически в любом месте, где она отсутствует. К началу 2028 года мы планируем создать несколько десятков таких комплексов и отправить их в ряд регионов нашего присутствия — туда, где у бизнеса и властей есть запрос налаживать связь на необжитых и обширных территориях для решения различных задач, — прокомментировала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.
В марте МТС объявила о начале работ над проектами по предоставлению телеком-услуг с различных типов беспилотных летальных аппаратов и первой среди российских операторов связи осуществила в городе Вольск Саратовской области испытательный запуск аэростата с установленной на нем базовой станцией LTE.