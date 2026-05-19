МТС представила аэромобильные комплексы для обеспечения связи в труднодоступных районах

— МТС первая среди российских телеком-операторов начала работать над программой испытаний различных типов летательных аппаратов в качестве платформ для предоставления услуг связи. В марте в Саратовской области мы провели успешный запуск аэростата с базовой станцией, а уже сегодня представляем участникам форума аэромобильный комплекс связи — готовое к использованию коммерческое решение для быстрого развертывания мобильной связи практически в любом месте, где она отсутствует. К началу 2028 года мы планируем создать несколько десятков таких комплексов и отправить их в ряд регионов нашего присутствия — туда, где у бизнеса и властей есть запрос налаживать связь на необжитых и обширных территориях для решения различных задач, — прокомментировала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.