Спрос на новостройки в крупных городах России упал более чем на 20%

В апреле интерес к новостройкам в российских городах-миллионниках продолжил снижаться. По оценкам опрошенных «Ъ» участников рынка, число заключенных договоров долевого участия в этих городах упало на 21,4% год к году до 13,4 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). По стране в целом — на 14,9% год к году, до 34,9 тыс. ДДУ. Основной причиной остается по-прежнему высокая стоимость кредитов, из-за которой многие покупатели откладывают сделку.