Москва оказалась лидером среди российских субъектов по числу самозанятых

В Москве, согласно итогам первого квартала 2026 года, работают 14% от общего числа зарегистрированных самозанятых по всей России, сообщила РБК заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. По ее словам, они задействованы в самых разных нишах — от доставки и транспортных перевозок до IT-сферы.
Согласно данным ФНС, в России за 30 апреля точное число зафиксировавших свой статус самозанятых граждан составило 16 408 383 человека, из которых 15 564 022 работают как физлица, а 844 361 — как индивидуальные предприниматели (ИП). При этом год назад их было 13 269 565 (12 618 439 физлиц и 651 126 ИП). В Москве на конец апреля были зарегистрированы 2 375 015 самозанятых (2 253 818 физлиц и 121 197 ИП). Это больше, чем в любом другом российском субъекте. За год число столичных самозанятых выросло больше чем на 340 тыс. (около 14%).
На втором месте по количеству самозанятых находится Московская область — 1 164 689 человек (1 098 348 физлиц и 66 341 ИП). Рост за год составил почти 250 тыс. человек (около 21%). На третьем месте расположился Санкт-Петербург — 1 073 974 человека, из которых 1 017 666 физлиц и 56 308 ИП. За год число самозанятых в городе выросло на 207 тыс. человек (около 19%).
Меньше всего самозанятых зарегистрировано на Байконуре и на федеральной территории «Сириус» (520 и 519 человек соответственно).
Как сообщила Багреева, в первом квартале 2026 года в столице зарегистрировались 79 тыс. новых плательщиков налога на профессиональный доход. Наиболее популярными видами деятельности для них являются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг.
В первом квартале 2026 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы более 5 млрд руб., что, по словам заместителя мэра, почти на 6% превышает данные за аналогичный период прошлого года. Всего же за время действия соответствующего налогового режима столичный бюджет пополнился на 65 млрд руб. За первые три месяца 2026 года московские самозанятые выдали клиентам 58,2 млн чеков, средний размер чека составил 2857 ₽
В марте прошлого года начальник управления оперативного контроля ФНС России Владимир Мальцев сообщил, что введение налога на профессиональный доход существенно не повлияло на переток сотрудников из официального трудоустройства в самозанятые. «Как в 2018 году было 56 млн работающего трудоустроенного населения, так столько же и осталось в 2023 году. Самозанятость не оказывает значимого влияния на количество трудоустроенных граждан», — сказал Мальцев.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».