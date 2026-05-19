Москва оказалась лидером среди российских субъектов по числу самозанятых

Согласно данным ФНС, в России за 30 апреля точное число зафиксировавших свой статус самозанятых граждан составило 16 408 383 человека, из которых 15 564 022 работают как физлица, а 844 361 — как индивидуальные предприниматели (ИП). При этом год назад их было 13 269 565 (12 618 439 физлиц и 651 126 ИП). В Москве на конец апреля были зарегистрированы 2 375 015 самозанятых (2 253 818 физлиц и 121 197 ИП). Это больше, чем в любом другом российском субъекте. За год число столичных самозанятых выросло больше чем на 340 тыс. (около 14%).