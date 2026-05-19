23 мая завершится регистрация на смену «ФинЗОЖ»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Смена «ФинЗОЖ» на Всероссийском форуме ТИМ «Бирюса» пройдет со 2 по 6 июля.
Смена объединит студентов экономических направлений подготовки, сотрудников финансовых организаций, представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участников тематических олимпиад, молодых предпринимателей;
Участников ждут открытые диалоги с успешными предпринимателями и финансовыми консультантами, а также интерактивные лекции и мастер-классы от ведущих экспертов в области финансов и личного бюджета.
Стать участником смены можно до 23 мая, пройдя предварительную регистрацию — vk.cc/cVhq5D.