Российским пенсионерам пересчитают выплаты после роста доходов от инвестиций

Социальный фонд России с августа повысит накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты. Перерасчет пройдет автоматически и затронет более 170 тысяч человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Соцфонда.
Накопительные пенсии увеличат на 17,3%. Срочные пенсионные выплаты вырастут на 19,3%.
В фонде объяснили повышение хорошими результатами инвестирования пенсионных накоплений. Доходность по итогам прошлого года оказалась значительно выше уровня инфляции.
Под перерасчет попадут около 136 тысяч получателей накопительной пенсии и еще примерно 37 тысяч человек, которым назначены срочные пенсионные выплаты.
Речь идет о гражданах, которые участвовали в программе софинансирования накоплений, самостоятельно откладывали средства на пенсию или направляли на это материнский капитал.
Сейчас средний размер накопительной пенсии в России составляет около 1,6 тысячи рублей в месяц. Срочная пенсионная выплата находится на уровне примерно 3 тысяч рублей.
Всего в России сейчас насчитывается около 40,5 миллиона пенсионеров. Из них более 7 миллионов продолжают работать.
Средняя страховая пенсия по старости в стране превышает 27 тысяч рублей в месяц. Общий объем пенсионных выплат в России уже превысил один триллион рублей ежемесячно.
В Соцфонде напомнили, что перерасчет накопительных пенсий проводится ежегодно с 1 августа при наличии положительного дохода от инвестирования средств.
