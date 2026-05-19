Число самозанятых в Москве превысило 2,3 млн

Налоговые поступления от самозанятых в бюджет Москвы за первый квартал превысили 5 млрд руб., что почти на 6% больше, чем за аналогичный период 2025 года. За все время действия специального налогового режима в городскую казну поступило около 65 млрд руб. налога на профессиональный доход.