Кубанский производитель молочки оштрафован за кишечную палочку в твороге

По данным Rusprofile, ООО «КубаньРус-Молоко» зарегистрировано в Армавире в августе 2011 года. Компания занимается производством питьевого молока и сливок. С августа 2016 года пост директора занимает Владимир Безносенков, который также является единственным учредителем. В 2025 году выручка ООО «КубаньРус-Молоко» достигла 2,6 млрд руб., увеличившись на 23,9% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль при этом незначительно снизилась — с 4,4 млн до 4,3 млн руб.