Мосбиржа допустила акции «Евраза» к торгам

Evraz Group — одна из крупнейших в мире металлургических и горнодобывающих компаний с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане. Штаб-квартира — в Лондоне. В конце июля 2025 года холдинг «Евраз» объявил о регистрации ПАО и выпуске акций на Мосбирже. Основным акционером компании выступает бизнесмен Роман Абрамович. Совладельцы «Евраза» — его основатели Александр Абрамов и Александр Фролов. Сейчас ПАО «Евраз» объединяет около 60 юрлиц, которые сохраняют свои названия и продолжают работать в качестве его дочерних структур.