С «Новосибирскавтодора» удержат 321 миллион штрафа

ГКУ НСО ТУАД с 15 апреля 2026 года начало процедуру удержания штрафов с АО «Новосибирскавтодор» по контрактам на содержание автомобильных дорог Новосибирской области. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-служба ТУАД Новосибирской области.