С «Новосибирскавтодора» удержат 321 миллион штрафа

ГКУ НСО ТУАД с 15 апреля 2026 года начало процедуру удержания штрафов с АО «Новосибирскавтодор» по контрактам на содержание автомобильных дорог Новосибирской области. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-служба ТУАД Новосибирской области.
Как сообщили в ведомстве, основанием стало невыполнение подрядчиком условий по привлечению к работам соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства в установленном контрактом объеме.
Общая сумма начисленных штрафов по претензиям составляет 321 млн рублей. В апреле уже удержано 141 млн рублей из выполненных работ. Оставшаяся сумма будет взыскана до 15 июня 2026 года.
Контракты касаются трехлетнего содержания дорог в 24 районах Новосибирской области. Работы включают ямочный ремонт, грейдирование и профилирование дорог, уборку мусора и снега, а также восстановление дорожных знаков.
По данным ТУАД, это одна из крупнейших сумм штрафных удержаний за подобные нарушения в регионе. Контракт с подрядчиком завершается 30 июня 2026 года.