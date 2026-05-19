В Минпромторге анонсировали модернизацию более 16 авиационных производств

В России планируется модернизировать более 16 авиационных производств. Это позволит нарастить производительность труда и качество продукции. Об этом на форуме «Повышение производительности труда» заявил замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин.
«В целом у нас в планах модернизация более 16 производств авиационных, что, соответственно, нам позволит в разы повысить и производительность, и качество продукции», — отметил он.
Как отметил Юрин, когда при производстве крыла для самолета МС-21 установили роботизированный комплекс для выкладки углеродной ленты, это в два раза сократило производственный цикл и в четыре раза — количество необходимых человеко-часов.
