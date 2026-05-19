В России придется заменить 11 млн сотрудников из-за выхода на пенсию

Российской экономике в ближайшие годы потребуется огромное количество новых работников.

Российской экономике в ближайшие годы потребуется огромное количество новых работников. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на форуме по повышению производительности труда.

По его словам, к 2030 году дополнительная потребность экономики в кадрах составит около 3,1 млн человек.

При этом еще более серьезной проблемой станет массовый выход сотрудников на пенсию. Новак сообщил, что в ближайшие пять лет стране придется заместить около 11 млн рабочих мест.

Вице-премьер подчеркнул, что речь идет не о далекой перспективе, а о проблеме, с которой экономика сталкивается уже сейчас.

Для решения кадрового дефицита власти рассчитывают перераспределять работников из менее эффективных сфер в приоритетные отрасли.

Среди главных направлений Новак назвал обрабатывающую промышленность, информационные технологии, креативные индустрии и туризм.

По словам вице-премьера, основная задача сейчас — обеспечить кадрами отрасли технологического лидерства и крупные инвестиционные проекты.

