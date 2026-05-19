Россия хочет привлечь Китай к мегапроекту дороги до Пакистана

Россия обсуждает с Китаем участие в строительстве и финансировании крупного автомобильного коридора вдоль Каспийского моря. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Речь идет о маршруте через Россию, Казахстан и Туркменистан с выходом в Иран, а затем в Афганистан и Пакистан. По словам Хуснуллина, власти хотят развивать транспортную инфраструктуру не только за счет бюджета, но и с помощью частных и иностранных инвестиций.

Вице-премьер сообщил, что сейчас в России отобраны около 20 транспортных проектов, которые уже получили положительные заключения Минтранса и Минэкономики.

Одним из ключевых проектов власти называют восточный автомобильный коридор вдоль Каспия. Хуснуллин рассказал, что вопрос обсуждался с китайской стороной во время форума «Россия — исламский мир: КазаньФорум». По его словам, Москва рассматривает как участие китайских компаний в строительстве трассы, так и возможность привлечения китайского финансирования.

Вице-премьер подчеркнул, что сейчас власти прорабатывают разные варианты финансирования инфраструктурных проектов.

Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
