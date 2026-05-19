Россия хочет привлечь Китай к мегапроекту дороги до Пакистана

Россия обсуждает с Китаем участие в строительстве и финансировании крупного автомобильного коридора вдоль Каспийского моря. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Речь идет о маршруте через Россию, Казахстан и Туркменистан с выходом в Иран, а затем в Афганистан и Пакистан. По словам Хуснуллина, власти хотят развивать транспортную инфраструктуру не только за счет бюджета, но и с помощью частных и иностранных инвестиций.
Вице-премьер сообщил, что сейчас в России отобраны около 20 транспортных проектов, которые уже получили положительные заключения Минтранса и Минэкономики.
Одним из ключевых проектов власти называют восточный автомобильный коридор вдоль Каспия. Хуснуллин рассказал, что вопрос обсуждался с китайской стороной во время форума «Россия — исламский мир: КазаньФорум». По его словам, Москва рассматривает как участие китайских компаний в строительстве трассы, так и возможность привлечения китайского финансирования.
Вице-премьер подчеркнул, что сейчас власти прорабатывают разные варианты финансирования инфраструктурных проектов.
