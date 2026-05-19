Полноценное системное внедрение ИИ-технологий становится главным ответом «Норникеля» на кадровый дефицит

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Нижнем Новгороде стартовала XI конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
На ежегодном форуме собрались тысячи участников из России и зарубежных стран — ученых и предпринимателей, представителей крупного и среднего бизнеса, государственных структур.
Компания «Норникель» представила на ЦИПР свои ИИ-технологии: реальные рабочие инструменты, подтверждающие технологическое лидерство среди российских промышленных гигантов.
Выступая на пленарной сессии, президент «Норникеля» Владимир Потанин рассказал, что сейчас компании нужны рынок и возможности для тиражирования и внедрения новых решений, которыми она занимается. Важно также сохранить конкурентность и доступ к различным моделям.
На сегодняшний день умные системы компании контролируют 80% ключевого оборудования от шахты до металлургии, принося свыше 10 млрд рублей подтвержденного экономического эффекта в год. К 2030 году ожидаемый эффект составит 50 миллиардов рублей.
«Искусственный интеллект дает нам точку входа для применения более продвинутых технологий. В ближайшие несколько лет мы рассчитываем при помощи искусственного интеллекта получить результат, который не только оптимизирует наши управленческие процессы, логистику работы в горной области, но и позволит сделать то, что человек делать не может: оперативно менять различные производственные параметры», — рассказал Владимир Потанин.
Увидеть промышленные алгоритмы в действии гости форума могли на высокотехнологичном стенде «Норникеля».
Экспозиция превращает посетителя в оператора, управляющего всей производственной цепочкой. Четыре интерактивные зоны и центральный пульт наглядно показывают логику работы нейросетей: от проектирования фабрик и синтеза новых материалов до управления роботизированным бутобоем и оптимизации измельчения руды.
К 2030 году две трети технологических процессов в компании будут выполняться с помощью искусственного интеллекта. Рутина уйдет алгоритмам, а за человеком останется экспертиза, контроль и принятие стратегических решений.
Однако, как подчеркивает глава «Норникеля, человек всё равно должен оставаться в середине процесса принятия решений, но внутри этого процесса будет меняться его функционал. “Мы не пытаемся создавать цифровых сотрудников на замену людям, мы пытаемся создавать новые процессы и новые функционалы”, — сказал Потанин.
Полноценное системное внедрение нейросетей становится главным ответом компании на кадровый дефицит, ограничение доступа к внешним технологиям и деградацию привычных информационных сервисов.
Эффект от алгоритмов выходит далеко за пределы обогатительных фабрик и рудников. В тяжелой промышленности проектирование занимает десятую часть инвестиционного бюджета, но формирует до 90% будущей стоимости объекта.
Сейчас компания переходит на ИИ-проектирование на базе специализированной языковой модели MetalGPT-C, обученной на строительных нормах, ГОСТах и двадцатилетнем архиве проектных решений. Система самостоятельно генерирует 3D-модели, сокращая срок подготовки проектной документации с двадцати до трех недель, а требуемые ресурсы команды — в шесть раз. На одном из пилотных проектов генеративный ИИ уже позволил снизить стоимость фундамента на 15−25% за счет точного подбора альтернативных параметров.
Радикально меняются и управленческие процессы. Рыночный подход с точечным внедрением «цифровых сотрудников» не дает устойчивого эффекта в масштабах крупного производства. Эффект возникает только тогда, когда под ИИ перестраивается весь бизнес-процесс. По этой модели в Заполярном филиале запущен цифровой департамент, где более 80% функций инвестиционного анализа и бюджетного контроля передано ИИ-агентам.
Машинный интеллект быстрее и точнее сводит данные, исключая человеческие ошибки и ускоряя часть этапов в четыре раза. Для проектов капитального строительства это означает ввод объектов в эксплуатацию на несколько месяцев раньше плана.
В работе форума принимают участие члены Правительства России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Это подтверждает статус площадки как главного центра принятия решений в сфере цифровизации ИТ-ландшафта.
Здесь ведется качественный и открытый диалог между государством, регуляторами, ИТ-сообществом и крупнейшими промышленными корпорациями.
В текущих условиях значение этой конференции для технологического развития России трудно переоценить — именно здесь формируются стандарты и партнерства, которые будут определять экономическую эффективность реального сектора на годы вперед.