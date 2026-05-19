Депутаты гордумы оценили эффективность исполнения городского бюджета

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода оценили эффективность исполнения городского бюджета и 23 муниципальных программ за 2025 год. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по развитию экономики, промышленности, предпринимательству и туризму 18 мая.
Как отметила исполняющий обязанности директора департамента экономического развития и инвестиций Юлия Масюкова, общий объем финансирования программ составил 74,3 млрд рублей, при этом на реализацию 13 из них привлекались средства вышестоящих бюджетов. Доля собственных средств города составила 45,2% или 33,6 млрд рублей.
Приоритетными направлениями стали образование, транспорт, дорожное хозяйство, ЖКХ, культура и благоустройство.
По каждой программе был рассчитан интегральный коэффициент, на основании которого в соответствии с утвержденной методикой дана комплексная оценка эффективности. Все программы признаны высокоэффективными.
Председатель городской Думы Евгений Чинцов подчеркнул, что приоритетами города остаются развитие человеческого потенциала, инфраструктуры и экономики.
«Это постоянное движение вперед делает Нижний Новгород современным и комфортным для жизни», — добавил Чинцов.
Отдельно депутаты рассмотрели итоги реализации профильных для комиссии программ по развитию экономики, туризма, малого и среднего предпринимательства, а также международной и межрегиональной деятельности. Все четыре программы также получили высокую оценку эффективности.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что доходы и расходы Нижнего Новгорода на 2026 год увеличили на 2,1 млрд рублей.