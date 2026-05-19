Mercedes-Benz и Volkswagen переходят на выпуск военной техники

На фоне снижения спроса на легковые автомобили немецкие автоконцерны собрались делать военную технику для бундесвера и других заказчиков. Mercedes-Benz получил крупные военные заказы на носителя дронов и может уступить один из своих заводов производителю танков. Предприятие Volkswagen в Оснабрюке также хотят перепрофилировать с выпуска кабриолетов на военные машины. О том, как милитаризируются европейские автокомпании, — в материале «Газеты.Ru».
Mercedes-Benz по заказу Франции выпустит 7 тыс. грузовиков Zetros, сообщило немецкое издание Bild. По его данным, также Париж заключил соглашение с немецким производителем дронов Quantum Systems, а ~грузовики будут своего рода «матками-носителями» БПЛА~.
«Mercedes работает над интеграцией грузовых автомобилей с роями беспилотников», — утверждает издание.
Кроме того, компания Daimler Trucks (доля Mercedes — 30%) выпустит несколько сотен полноприводных грузовиков Arocs с колесной формулой 6×6 для армий Германии и Литвы. Для военных также представляют интерес армейская версия внедорожника G-Class, многофункциональные вездеходы Unimog и фургоны Sprinter.
Представитель Mercedes-Benz сообщил Bild, что деятельность автоконцерна в области обороны и безопасности является стратегическим направлением развития, но принципиальная позиция заключается в разработке и производстве гражданских автомобилей.
При этом глава концерна Ола Каллениус в интервью The Wall Street Journal прямо заявил, что автогигант выйдет на рынок оборонного производства в Европе, если это будет экономически целесообразно.
"Мир стал более непредсказуемым местом, и я думаю, совершенно очевидно, что Европе необходимо повысить свой оборонный потенциал.
Если у нас будет возможность сыграть в этом позитивную роль, мы будем готовы это сделать", — сказал Каллениус.
Громкое заявление главы Mercedes-Benz прозвучало на фоне значительного падения прибыли компании. По итогам I квартала 2026 года она снизилась на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила €1,9 млрд до уплаты процентов и налогов.
Мировые продажи Mercedes-Benz по итогам I квартала снизились на 6%, при этом на ключевом для немецкого производителя китайском рынке продажи авто рухнули в январе — марте 2026 года сразу на 27% к аналогичному периоду прошлого года.
От кабриолетов к «Железному куполу».
Интерес к оборонной сфере проявляют и другие немецкие автокомпании. Так, BMW, по данным Bild, ведет переговоры о внедрении технологий беспилотного вождения в военной сфере, однако их детали пока не раскрываются.
Перевести на военные рельсы один из своих автозаводов готов и Volkswagen: еще год назад глава концерна Оливер Блюме выразил готовность рассмотреть возможность выхода на рынок производства вооружений.
«Мы очень внимательно изучаем требования, особенно если речь идет, например, о военной технике. Это необходимо проанализировать», — говорил он.
Позднее стало известно о конкретных планах загрузки мощностей завода в Оснабрюке, который должен был остановиться в 2027 году после завершения выпуска там кроссоверов-кабриолетов Volkswagen T-Roc.
Издание Automobilwoche сообщило, что завод может быть продан оборонному концерну Rheinmetall, который развернет там выпуск бронированных кабин для военных машин.
В свою очередь Financial Times заявляет, что на предприятии могут наладить производство компонентов для израильской системы ПВО «Железный купол»: грузовиков для перевозки ракет и генераторов. По информации издания, Volkswagen вел переговоры с израильским оборонным концерном Rafael Advanced Defence Systems о переоборудовании автозавода в Оснабрюке для этих целей. Официально Volkswagen исключил для себя возможность выпуска оружия.
«Производство оружия концерном Volkswagen AG исключено, и в будущем мы принципиально не будем участвовать в спекуляциях, связанных с дальнейшими планами в отношении предприятия в Оснабрюке», — заявил представитель Volkswagen РИА Новости.
Боевой пикап.
При этом Volkswagen в секретной обстановке уже построил на заводе в Оснабрюке прототипы военных машин на основе пикапа Amarok и фургона Crafter. Весной 2026 года образцы под индексами MV.1 и MV.2 были представлены публике на выставке Enforce Tac в Нюрнберге, посвященной безопасности и обороне.
Военный Amarok оснастили двумя независимыми электросетями на 12 вольт и 24 вольта для питания спецоборудования, консолью для установки радиостанций и компьютеров, а также усиленной защитой днища в районе мотора, трансмиссии и топливного бака. На грузовой платформе выставочного образца Amarok был размещен квадроцикл для мобильных штурмовых групп, которые первыми просачиваются в зоны уверенного контроля противника, — так называемых «штурмов».
В свою очередь предназначение MV.2 на основе фургона Crafter — служить мобильным штабом, пунктом связи или эвакуационной медицинской машиной.
Немецкий журнал Der Spiegel сообщил в мае 2026 года, что завод Volkswagen в Оснабрюке, а также завод Mercedes-Benz в Людвигсфельде могут быть проданы европейскому производителю танков KNDS, который планирует инвестировать €1 млрд в расширение производственных мощностей в ближайшие годы, рассчитывая на масштабные закупки европейскими странами танков и бронемашин. Мощности его собственного завода в Мюнхене перегружены.
«Немецкая автомобильная промышленность переживает кризис, в то время как оборонная промышленность процветает. Сейчас появляется все больше признаков того, что обе стороны могут начать сотрудничество», — отмечало издание.
Renault и дроны.
Уходят в «оборонку» не только немецкие производители — французская компания Renault в начале 2026 года открыто заявила о планах по разработке и производству боевых беспилотников.
«По просьбе министерства обороны Франции Renault Group получила приглашение внести свой вклад в развитие французской индустрии беспилотных летательных аппаратов», — заявили в компании.
Развивать проект французский автогигант будет в сотрудничестве с компанией Turgis Gaillard. Заявление Renault было сделано вскоре после того, как президент Франции Эммануэль Макрон призвал к увеличению военных расходов для противодействия растущим глобальным угрозам.