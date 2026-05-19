Mercedes-Benz и Volkswagen переходят на выпуск военной техники

На фоне снижения спроса на легковые автомобили немецкие автоконцерны собрались делать военную технику для бундесвера и других заказчиков. Mercedes-Benz получил крупные военные заказы на носителя дронов и может уступить один из своих заводов производителю танков. Предприятие Volkswagen в Оснабрюке также хотят перепрофилировать с выпуска кабриолетов на военные машины. О том, как милитаризируются европейские автокомпании, — в материале «Газеты.Ru».