Никитин: это не просто документы, это инициативы, которые запускают цепочку реальных изменений

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем MAX-канале сообщил о том, что в этом году на ЦИПРе (18+) будет подписан ряд соглашений с компаниями и организациями, которые повлияют на экономику и предпринимательскую активность в регионе.
По его словам. уже подписано соглашение с Корпорацией развития Нижегородской области и Волго-Вятским ГУ Банка России о сотрудничестве при реализации программы «Школа эмитента».
«Обучающая программа направлена на подготовку нижегородских компаний к привлечению финансовых инструментов, помимо банковского кредитования: цифровые финансовые активы, облигации, акции», — пояснил он.
Подписание соглашения о сотрудничестве между правительством и компанией АО «Р7» даст школьникам легальный доступ к современному редактору «Р7 офис».
«С АО “Группа 1С” будем сотрудничать в вопросах цифровизации госуправления и цифровой трансформации социальной сферы. Сейчас на базе технологий “1С” в Нижегородской области реализованы большие централизованные проекты в сфере госуправления. К примеру, это информационная система “Единый агрегатор физкультурно-спортивных организаций Нижегородской области”, благодаря которой спортивные услуги стали доступнее для жителей. Соглашение также позволит разным категориям учащихся получить доступ к качественному верифицированному цифровому образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам», — рассказал глава региона.
Важное направление применения ИИ — сельское хозяйство. Нижегородская область и Сбер подписали соглашение, в рамках которого планируется реализация проектов с применением искусственного интеллекта для высокоточного мониторинга произрастания сорных, инвазивных растений, чтобы сократить объемы их распространения на территории региона.
«Это не просто документы, это инициативы, которые запускают цепочку реальных изменений, выходящих далеко за рамки одной отрасли», — подчеркнул губернатор Никитин.
Напомним, зампредседателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко на полях конференции ЦИПР сообщил, что сервис посадки на поезд по биометрии, запущенный в апреле 2025 года, тестируется на новых маршрутах. Уже летом он станет доступен на направлениях Нижний Новгород — Киров и Нижний Новгород — Иваново.