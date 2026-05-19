В Челябинской области окрошка подорожала на 8% за год

Челябинские хозяюшки уже в мае начали готовить окрошку, потому что лучше холодного супа на квасе, кефире или свекольном соке в жару не найти. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснила, во сколько в этом году обойдется приготовление летнего блюда для семьи из четырех человек.
Для наших расчетов мы использовали классический рецепт окрошки. Итак, для приготовления супа вам понадобится: редис (300 г), картофель (500 г), яйца (5 шт.), огурцы (300 г), колбаса вареная (300 г), сметана (250 г) и зелень (200 г). Заправим овощную нарезку квасом и приправим сметанкой. Соль по вкусу.
Бюджет на приготовление летнего супа для семьи из четырех человек в этом году достиг 825 рублей, что на 8% больше, чем в прошлом году (761 рубль). Подорожали, как выяснилось, даже не основные ингредиенты, а квас — на 33% (а можно и заменить на кефир, свекольный сок или воду), редис — на 22%, зелень — на 18%. Стоимость яиц увеличилась за год на 12%. При этом подешевели картофель (-75% год к году), огурцы (-13%), сметана (-2%).
Самый дорогой ингредиент (но не самый полезный) — вареная колбаса — почти не поменялся в цене. За 300 граммов колбаски придется заплатить 171 рубль (+4%).
Значительно подешевела картошка — на 75%. Для приготовления окрошки понадобится примерно полкило, что обойдется в 28 рублей, если речь еще про старый урожай.
В качестве приправы подают на стол к холодному супу сметану. 250 граммов сметаны в Челябинской области стоят 106 рублей (-2%).
В России настолько любят летний холодный суп, что 30 мая даже празднуют День окрошки. Почему именно эта дата? Потому что ежегодно в это время хозяйки начинали готовить такой суп на кухне. В этом году жаркая майская погода сместила график, сделав любимый рецепт супа актуальным уже в мае.
Уточним, что окрошку все-таки не рекомендуют есть водителям. Делают это не врачи, а сотрудники ГИБДД. Ведь после обеда с квасом в крови можно обнаружить небольшое, но все же количество алкоголя.