В Челябинской области окрошка подорожала на 8% за год

Бюджет на приготовление летнего супа для семьи из четырех человек в этом году достиг 825 рублей, что на 8% больше, чем в прошлом году (761 рубль). Подорожали, как выяснилось, даже не основные ингредиенты, а квас — на 33% (а можно и заменить на кефир, свекольный сок или воду), редис — на 22%, зелень — на 18%. Стоимость яиц увеличилась за год на 12%. При этом подешевели картофель (-75% год к году), огурцы (-13%), сметана (-2%).