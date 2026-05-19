Казахстан готовится к внедрению новых видов и направлений воздушного транспорта

Источник: DKNews.kz

В Правительстве Казахстана рассмотрели вопросы развития и цифровизации авиационной отрасли. Заседание прошло под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова, передает DKNews.kz.

В обсуждении приняли участие руководство Министерства транспорта, Авиационной администрации Казахстана, авиакомпании Air Astana, а также представители регионов и авиационной отрасли.

Что поручил Премьер-министр.

Олжас Бектенов напомнил, что Президент поставил стратегическую задачу по превращению Казахстана в ведущий авиационный хаб региона.

«Глава государства поставил перед нами стратегическую задачу — Казахстан должен стать ведущим авиационным хабом в регионе. Для достижения данной цели проводится масштабная работа по модернизации действующей аэропортовой инфраструктуры, созданию благоприятных условий для отечественных и международных авиакомпаний», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил усилить работу по:

обновлению аэропортовой инфраструктуры развитию сервиса модернизации техники внедрению цифровых решений и искусственного интеллекта.

Какие новые рейсы планируют открыть.

Правительство поставило задачу ускорить открытие международных направлений, прежде всего:

в страны Европейского союза в США в Японию.

Минтрансу совместно с Air Astana поручено до конца года открыть прямые рейсы:

Астана — Токио Астана — Нью-Йорк.

В 2027 году планируется запуск рейсов из Астаны:

в Лондон в Париж в Рим в Вену в другие европейские города.

По словам Премьер-министра, развитие таких маршрутов важно для:

привлечения инвесторов роста туристического потока укрепления международных связей.

Как будут развивать транзитный потенциал.

Для привлечения иностранных авиакомпаний Казахстан вводит более привлекательные цены на авиатопливо.

Ожидается, что это позволит:

увеличить количество транзитных рейсов привлечь грузовые авиакомпании усилить позиции страны как транспортного узла.

Кроме того, продолжается работа по созданию отечественной грузовой авиакомпании.

Первый грузовой самолет планируют поставить в Казахстан:

в октябре 2026 года.

Что будет с аэропортами в регионах.

Отдельные поручения получили акиматы регионов.

До конца года необходимо:

ввести в эксплуатацию аэропорты в Катон-Карагае открыть аэропорт в Зайсане завершить работы в Кендерли ввести аэропорт в Аркалыке завершить модернизацию аэропорта Павлодара.

Как будут готовить авиационных специалистов.

В Правительстве подчеркнули необходимость усиления кадрового потенциала отрасли.

Министерствам науки и транспорта поручено:

создать авиационный учебный центр международного уровня модернизировать Академию гражданской авиации увеличить подготовку сертифицированных специалистов.

Отдельное внимание уделят подготовке кадров:

для малой авиации для региональных перевозок для новых авиационных технологий.

Что известно о развитии аэротакси и дронов.

Правительство также готовится к внедрению новых видов воздушного транспорта.

Министерству транспорта поручено:

до конца июня подготовить законодательные поправки по городской воздушной мобильности (UAM).

Речь идет о создании условий для запуска:

аэротакси дронов других новых летательных аппаратов.

Что это значит для отрасли.

Власти Казахстана делают ставку на превращение страны в крупный авиационный и транзитный центр Евразии.

Развитие отрасли должно способствовать:

росту международного авиасообщения увеличению туристического потока развитию логистики созданию новых рабочих мест внедрению современных технологий в авиации.

