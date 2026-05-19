Казахстан готовится к внедрению новых видов и направлений воздушного транспорта

В Правительстве Казахстана рассмотрели вопросы развития и цифровизации авиационной отрасли. Заседание прошло под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова, передает DKNews.kz.
В обсуждении приняли участие руководство Министерства транспорта, Авиационной администрации Казахстана, авиакомпании Air Astana, а также представители регионов и авиационной отрасли.
Что поручил Премьер-министр.
Олжас Бектенов напомнил, что Президент поставил стратегическую задачу по превращению Казахстана в ведущий авиационный хаб региона.
«Глава государства поставил перед нами стратегическую задачу — Казахстан должен стать ведущим авиационным хабом в регионе. Для достижения данной цели проводится масштабная работа по модернизации действующей аэропортовой инфраструктуры, созданию благоприятных условий для отечественных и международных авиакомпаний», — подчеркнул Олжас Бектенов.
Премьер-министр поручил усилить работу по:
обновлению аэропортовой инфраструктуры развитию сервиса модернизации техники внедрению цифровых решений и искусственного интеллекта.
Какие новые рейсы планируют открыть.
Правительство поставило задачу ускорить открытие международных направлений, прежде всего:
в страны Европейского союза в США в Японию.
Минтрансу совместно с Air Astana поручено до конца года открыть прямые рейсы:
Астана — Токио Астана — Нью-Йорк.
В 2027 году планируется запуск рейсов из Астаны:
в Лондон в Париж в Рим в Вену в другие европейские города.
По словам Премьер-министра, развитие таких маршрутов важно для:
привлечения инвесторов роста туристического потока укрепления международных связей.
Как будут развивать транзитный потенциал.
Для привлечения иностранных авиакомпаний Казахстан вводит более привлекательные цены на авиатопливо.
Ожидается, что это позволит:
увеличить количество транзитных рейсов привлечь грузовые авиакомпании усилить позиции страны как транспортного узла.
Кроме того, продолжается работа по созданию отечественной грузовой авиакомпании.
Первый грузовой самолет планируют поставить в Казахстан:
в октябре 2026 года.
Что будет с аэропортами в регионах.
Отдельные поручения получили акиматы регионов.
До конца года необходимо:
ввести в эксплуатацию аэропорты в Катон-Карагае открыть аэропорт в Зайсане завершить работы в Кендерли ввести аэропорт в Аркалыке завершить модернизацию аэропорта Павлодара.
Как будут готовить авиационных специалистов.
В Правительстве подчеркнули необходимость усиления кадрового потенциала отрасли.
Министерствам науки и транспорта поручено:
создать авиационный учебный центр международного уровня модернизировать Академию гражданской авиации увеличить подготовку сертифицированных специалистов.
Отдельное внимание уделят подготовке кадров:
для малой авиации для региональных перевозок для новых авиационных технологий.
Что известно о развитии аэротакси и дронов.
Правительство также готовится к внедрению новых видов воздушного транспорта.
Министерству транспорта поручено:
до конца июня подготовить законодательные поправки по городской воздушной мобильности (UAM).
Речь идет о создании условий для запуска:
аэротакси дронов других новых летательных аппаратов.
Что это значит для отрасли.
Власти Казахстана делают ставку на превращение страны в крупный авиационный и транзитный центр Евразии.
Развитие отрасли должно способствовать:
росту международного авиасообщения увеличению туристического потока развитию логистики созданию новых рабочих мест внедрению современных технологий в авиации.