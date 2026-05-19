Белстат раскрыл, сколько белорусы в среднем тратят в магазинах в день. Подробности приводит Национальный статистический комитет.
Однодневный розничный товарооборот на душу населения с начала 2026 года составил 31,8 рубля. За аналогичный период 2025 года сумма составляла 28,5 рубля.
В период с января по апрель 2026 года розничный товарооборот оказался 37,4 миллиарда рублей, или 106,2% в сопоставимых ценах к уровню за такой же период прошлого года.
