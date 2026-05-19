111 новых пешеходных переходов появятся в Нижегородской области

Проекционная разметка представляет собой световое изображение, которое выводится на дорогу с помощью специального LED-модуля, установленного рядом со знаком «Пешеходный переход». В темное время суток на асфальте появляется яркая «зебра» или силуэт пешехода. Такие переходы хорошо заметны издалека и привлекают внимание водителей даже в дождь, туман или на плохо освещенных участках трасс.