Где могут построить второй аэропорт в Астане

Нурлан Сауранбаев заявил, что сейчас рассматриваются две локации.
«В приоритете — локация в сторону зоны отдыха Балкарагай. Окончательно будет известно после того, как будет готово технико-экономическое обоснование, тогда и будет видно. Еще не завершена работа», — добавил он.
По его словам, акимат Астаны ведет переговоры с рядом компаний по строительству еще одной воздушной гавани в столице.
22 декабря 2025 года аким Астаны Женис Касымбек назвал новости о строительстве второго аэропорта в столице слухами. Однако 15 мая 2026 года его заместитель Ерсин Отебаев сообщил, что необходимость в строительстве второго аэропорта есть.