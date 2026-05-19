Археологи запретили жилую застройку около элеватора в Самаре

Заказчиком работ выступало московское ООО «Генезис АрхНииЭксперт». Объектом исследований был земельный участок площадью 1,4 га, отводимый под строительство на территории 4-го исторического квартала. Территория входит в границы исторического поселения регионального значения.
Сейчас на участке находится строительная площадка, расчищенная от жилой застройки и складских помещений, а также территория парковки.
Археологи заложили один шурф и зафиксировали разрушенный в ходе более поздних строительных работ культурный слой с фрагментами стеклянной, глиняной, фаянсовой посуды, датируемый концом ХIХ — началом ХX века. Находки связаны с выявленным в 2022 г. объектом археологического наследия «Культурный слой г. Самара XIX — начала XX вв. (квартал 4)».
В результате новых разведочных работ границы объекта археологического наследия проведены по границе полосы отвода проектируемой стройки.
«Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ на земельном участке, площадью 1,4 га, отводимом под объект: “Многофункциональный жилой комплекс переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями, подземными/наземными стоянками, расположенный на улице А. Толстого, 8 в г. Самара” на территории г. о. Самара Самарской области, невозможно», — сделал вывод эксперт.
Также указывается, что для обеспечения сохранности культурного слоя необходима разработка документации, предусматривающей проведение охранно-спасательных мероприятий.
Напомним, проект строительства трех домов на ул. Алексея Толстого около элеватора в январе этого года рассматривался на заседании рабочей группы Градостроительного совета. Тогда он в целом получил высокие оценки. Сообщалось, что мастер-план «в целом одобрен», но необходимо уточнить некоторые замечания экспертов.