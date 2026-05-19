В Казахстане готовятся к запуску городского аэротакси

За первые четыре месяца 2026 года казахстанские авиакомпании перевезли более 4 миллионов пассажиров, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Авиационная отрасль Казахстана: итоги и перспективы

На заседании Правительства министр транспорта Нурлан Сауранбаев представил итоги развития авиационной отрасли и планы на будущее.

Показатели авиаотрасли по итогам 2025 года:

  • Казахстанские авиакомпании перевезли 15 миллионов пассажиров.

  • Аэропорты страны обслужили 32 миллиона человек.

  • Объем обработанных грузов составил 173 тысячи тонн.

Перспективы на 2026 год:

  • Пассажиропоток продолжает расти, несмотря на снижение объемов грузоперевозок.

  • Геополитическая обстановка на Ближнем Востоке оказала влияние на ситуацию.

Оценка Казахстана международными организациями:

  • Казахстан демонстрирует высокий уровень соответствия требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO).

  • Показатели авиационной безопасности:

    • Безопасность аэропортов — 95,7%.

    • Безопасность авиакомпаний — 82%.

  • Благодаря этим результатам Казахстан вошел в число 20 лучших стран мира по уровню авиационной безопасности.

Модернизация авиационной инфраструктуры:

  • Для модернизации системы управления воздушным движением Казахстан заключил контракт с американской корпорацией LEIDOS.

  • В течение пяти лет планируется:

    • Полностью обновить инфраструктуру аэронавигации.

    • Повысить эффективность воздушных коридоров.

    • Усилить транзитный потенциал страны.

Новые рейсы:

  • В 2026 году уже запущены 4 новых международных маршрута.

  • До конца года планируется открыть или возобновить еще 11 международных направлений.

  • Государство продолжит поддержку внутренних рейсов.

  • На субсидирование 24 социально значимых маршрутов в 2026 году предусмотрено 6,4 миллиарда тенге.

Обновление авиапарка:

  • На фоне мирового дефицита самолетов казахстанские авиакомпании продолжают обновление флота.

  • В прошлом году перевозчики подписали соглашения с Boeing на сумму 1,5 миллиарда долларов.

  • В 2026 году уже приобретены 3 воздушных судна.

  • До конца года парк пополнится еще 6 самолетами.

Модернизация аэропортов:

  • Во исполнение поручений Президента в Казахстане продолжается строительство и модернизация аэропортов.

  • Работы ведутся в Катон-Карагае, Зайсане, Кендерли и Аркалыке.

  • Продолжается модернизация крупных авиационных хабов.

  • 14 мая было подписано инвестиционное соглашение по модернизации международного аэропорта Алматы.

Развитие аэротакси и беспилотников:

  • Казахстан готовится к внедрению новых авиационных технологий.

  • Компании «Аллюр» и «Алатау Advanced Group» уже начали закуп тестовых беспилотников, строительство посадочных площадок и создание операционного центра.

  • Пакет законодательных поправок планируют внести в Мажилис до 1 июля 2026 года.

Цифровизация аэропортов:

  • В аэропортах Астаны и Алматы внедряется система Q-Gate.

  • Она уже позволила сократить время прохождения контроля с 3 минут до 50 секунд.

  • В 2026 году аналогичные терминалы появятся в Шымкенте, Атырау, Актобе и Актау.

  • Также планируется запуск биометрии на рейсах Астана — Шымкент.

Стратегические цели:

  • Власти Казахстана рассматривают авиацию как одно из ключевых направлений развития транспортно-транзитного потенциала страны.

  • Развитие отрасли должно способствовать:

    • Росту пассажиропотока.

    • Развитию туризма.

    • Привлечению инвестиций.

    • Усилению транзитной роли Казахстана.

    • Созданию новых международных маршрутов.