В Казахстане готовятся к запуску городского аэротакси

Авиационная отрасль Казахстана: итоги и перспективы
На заседании Правительства министр транспорта Нурлан Сауранбаев представил итоги развития авиационной отрасли и планы на будущее.
Показатели авиаотрасли по итогам 2025 года:
Казахстанские авиакомпании перевезли 15 миллионов пассажиров.
Аэропорты страны обслужили 32 миллиона человек.
Объем обработанных грузов составил 173 тысячи тонн.
Перспективы на 2026 год:
Пассажиропоток продолжает расти, несмотря на снижение объемов грузоперевозок.
Геополитическая обстановка на Ближнем Востоке оказала влияние на ситуацию.
Оценка Казахстана международными организациями:
Казахстан демонстрирует высокий уровень соответствия требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO).
Показатели авиационной безопасности:
Безопасность аэропортов — 95,7%.
Безопасность авиакомпаний — 82%.
Благодаря этим результатам Казахстан вошел в число 20 лучших стран мира по уровню авиационной безопасности.
Модернизация авиационной инфраструктуры:
Для модернизации системы управления воздушным движением Казахстан заключил контракт с американской корпорацией LEIDOS.
В течение пяти лет планируется:
Полностью обновить инфраструктуру аэронавигации.
Повысить эффективность воздушных коридоров.
Усилить транзитный потенциал страны.
Новые рейсы:
В 2026 году уже запущены 4 новых международных маршрута.
До конца года планируется открыть или возобновить еще 11 международных направлений.
Государство продолжит поддержку внутренних рейсов.
На субсидирование 24 социально значимых маршрутов в 2026 году предусмотрено 6,4 миллиарда тенге.
Обновление авиапарка:
На фоне мирового дефицита самолетов казахстанские авиакомпании продолжают обновление флота.
В прошлом году перевозчики подписали соглашения с Boeing на сумму 1,5 миллиарда долларов.
В 2026 году уже приобретены 3 воздушных судна.
До конца года парк пополнится еще 6 самолетами.
Модернизация аэропортов:
Во исполнение поручений Президента в Казахстане продолжается строительство и модернизация аэропортов.
Работы ведутся в Катон-Карагае, Зайсане, Кендерли и Аркалыке.
Продолжается модернизация крупных авиационных хабов.
14 мая было подписано инвестиционное соглашение по модернизации международного аэропорта Алматы.
Развитие аэротакси и беспилотников:
Казахстан готовится к внедрению новых авиационных технологий.
Компании «Аллюр» и «Алатау Advanced Group» уже начали закуп тестовых беспилотников, строительство посадочных площадок и создание операционного центра.
Пакет законодательных поправок планируют внести в Мажилис до 1 июля 2026 года.
Цифровизация аэропортов:
В аэропортах Астаны и Алматы внедряется система Q-Gate.
Она уже позволила сократить время прохождения контроля с 3 минут до 50 секунд.
В 2026 году аналогичные терминалы появятся в Шымкенте, Атырау, Актобе и Актау.
Также планируется запуск биометрии на рейсах Астана — Шымкент.
Стратегические цели:
Власти Казахстана рассматривают авиацию как одно из ключевых направлений развития транспортно-транзитного потенциала страны.
Развитие отрасли должно способствовать:
Росту пассажиропотока.
Развитию туризма.
Привлечению инвестиций.
Усилению транзитной роли Казахстана.
Созданию новых международных маршрутов.