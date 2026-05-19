Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Цена выходила в 30 млрд долларов»: почему между Астаной и Алматы не запустили скоростные поезда

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на брифинге в правительстве рассказал, почему не удается сократить время в пути между Астаной и Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Журналисты заявили, что время в пути между двумя городами не удается сократить даже с запуском новых поездов от Stadler. Они поинтересовались, есть ли возможность у Казахстана построить более скоростную линию между Астаной и Алматы, чтобы люди не ехали как сейчас 12−14 часов.

«Как только перенесли столицу из Алматы в Астану, этот вопрос обсуждался, и было технико-экономическое обоснование строительства отдельной ветки из Алматы в Астану. По тем временам цена строительства выходила в 30 млрд долларов. Очень дорогая вещь. Поэтому при той населенности, которая у нас есть, вряд ли (будет строительство новой ветки — прим. ред.). Нам дешевле в обслуживании и по другим параметрам поставить самолеты и летать между городами, чем строить вот эту высокоскоростную магистраль между Алматы и Астаной», — заявил в ответ Нурлан Сауранбаев.

Скорость, по его словам, не удается увеличить из-за того, что пассажирские и грузовые составы используют одну и ту же железнодорожную инфраструктуру. «Это железная дорога совместного использования. Поэтому высокие скорости на таких линиях фактически не предусмотрены — средняя скорость на таких участках составляет примерно от 60 до 90 км в час. Поэтому быстроты не будет: если быстро — надо на самолете, если вовремя — то на поезде, тем более если есть груз, багаж», — заявил министр.