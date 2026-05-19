«Цена выходила в 30 млрд долларов»: почему между Астаной и Алматы не запустили скоростные поезда

«Как только перенесли столицу из Алматы в Астану, этот вопрос обсуждался, и было технико-экономическое обоснование строительства отдельной ветки из Алматы в Астану. По тем временам цена строительства выходила в 30 млрд долларов. Очень дорогая вещь. Поэтому при той населенности, которая у нас есть, вряд ли (будет строительство новой ветки — прим. ред.). Нам дешевле в обслуживании и по другим параметрам поставить самолеты и летать между городами, чем строить вот эту высокоскоростную магистраль между Алматы и Астаной», — заявил в ответ Нурлан Сауранбаев.