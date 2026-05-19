Студентка из Красноярска передала мошенникам 4,5 млн рублей и сама сдалась полиции

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 20-летняя студентка стала жертвой телефонных мошенников и, находясь под их влиянием, передала злоумышленникам крупную сумму денег, после чего привезла средства в Москву якобы для «декларирования».
По данным полиции, в феврале девушке начали звонить неизвестные, представлявшиеся сотрудниками службы поддержки и силовых структур. Они сообщили о якобы взломе личного кабинета и «угрозе уголовного дела», убедив ее выполнять инструкции для «избежания ответственности».
Следуя указаниям, 12 мая студентка забрала в Красноярске 4,5 млн рублей, после чего за счет мошенников вылетела в Москву и передала наличные. Позже она вернулась в город и только тогда обратилась в полицию.
Правоохранители установили, что деньги студентке ранее передала 11-классница одной из школ Красноярска. Под тем же предлогом «проверки и декларирования» школьница передала мошенникам 4,5 млн рублей и 5 золотых слитков общим весом 230 граммов на сумму более 2,5 млн рублей. Средства принадлежали ее отцу.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция устанавливает всех причастных и лиц, получивших ценности, сообщает МВД.
