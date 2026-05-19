Деньги для программы высшего педобразования в Новороссии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Кабмин России направит более 150 млн. рублей на поддержку программы «Университетские смены» в Донбассе и Новороссии.
Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Глава государства, вы знаете, поддержал инициативу расширить ее для молодежи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для этого правительство направит свыше 150 млн. рублей, чтобы не менее 2−3 тысяч девушек и юношей из новых регионов, будущих студентов наших педагогических вузов, приняли участие в университетских сменах», — сказал премьер.
Михаил Мишустин отметил, что сейчас в проекте участвует уже 100 отечественных вузов, в том числе педагогических.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
